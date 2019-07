Medie: Nu slår United verdensrekorden

Se også: Giganter slås om ham: Nu kan han skrive historie

630 millioner kostede Virgil van Dijk, da Liverpool 1. januar 2018 gjorde Southampton-forsvareren til verdens dyreste midterforsvarer, men nu er rekorden ved at blive slået.

The Independent melder således, at Manchester United og Leicester er enige om en pris på 666 millioner kroner for den 26-årige engelske landsholdsforsvarer Harry Maguire.

- Manchester United føler, at der er kommet et gennembrud i jagten på Harry Maguire, og kilder siger, at en handel er nært forestående, lyder det i avisen.

- 2016-mestrene er gået efter en aftale på 666 millioner kroner - og United har accepteret med omkring 83 millioner kroner i klausuler, lyder det.

Manchester United skulle se Maguire som den perfekte makker til svenske Victor Lindelöf i midterforsvaret.

Både Manchester United og Manchester City har længe jagtet Maguire, men Leicester-manager Brendan Rodgers fortalte i sidste uge, at de foreløbige bud ikke var høje nok.

- Harry er en kvalitetsspiller helt i top, og ingen har endnu nærmet sig bud i den størrelse, hvor klubben føler sig fristet til et salg, sagde Rodgers.

Harry Maguire scorer i VM-kvartfinalen mod Sverige sidste sommer. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS/Ritzau Scanpix

Harry Maguire selv har fortalt, at han gerne vil videre, og det ser det nu ud til, at han kommer, for et verdensrekordbud kan man trods alt ikke sige nej til.

I sidste uge blev hollandske Matthijs de Ligt verdens næstdyreste forsvarer, da han skiftede et beløb, der med klausuler når op på 612 millioner kroner, mens Bayern Münchens køb af Lucas Hernandez var i samme prisniveau.

Harry Maguire spillede samtlige af Englands syv kampe ved VM-slutrunden sidste sommer og står noteret for 20 landskampe i alt.

Som ungdomsspiller var han i Sheffield United, hvor det også blev til 134 kampe på førsteholdet, og siden kom han til Hull, der undervejs havde ham udlån til Wigan, inden han i 2017 kom til Leicester, hvor han nu altså snart er fortid og kan skrive 'rød djævel' på sit cv.

Manchester United skulle også være ude efter en aftale med Sportings 24-årige midtbanespiller Bruno Fernandes, men her er en pris endnu ikke aftalt.

