Medie: Ny drejning i stormvejret

Ifølge The Independent er Sporting Lissabon nu klar til at hente udskældte Cristiano Ronaldo - men kun på en fri transfer

Spekulationerne om Cristiano Ronaldos fremtid fortsætter og fortsætter.

Den portugisiske superstjerne er tilsyneladende utilfreds i Manchester United og ønsker angiveligt at forlade Old Trafford.

Og nu er der nyt i det stormvejr, som den 37-årige portugiser befinder sig i.

Den britiske avis The Independent skriver, at Sporting Lissabon tilsyneladende er klar til at hente Ronaldo til klubben igen.

Ifølge journalist Miguel Delaney vil Sporting dog kun skrive kontrakt med deres tidligere vidunderbarn, hvis verdensstjernen kan hentes kvit og frit.

Hovedpersonen selv har selvfølgelig ikke kommenteret på dette rygte eller de mange andre historier om hans fremtid.

Men onsdag tordnede Ronaldo mod medierne på Instagram og skrev, at han snart vil fortælle, hvad der er op og ned i et interview.

Ronaldo har langtfra haft en god sæsonstart i Manchester. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Katastrofal sæsonstart

Det er ingen hemmelighed, at Cristiano Ronaldo i den seneste tid har været genstand for de kedelige avisoverskrifter.

Før sæsonen overhovedet blev sparket i gang, havde portugiseren angiveligt flere gange gjort det klart, at han ville væk fra Manchester United.

'De røve djævle' er ikke med i Champions League i denne sæson, hvilket tilsyneladende også er årsagen til, at stjernen vil finde en ny arbejdsgiver.

Bedre blev det altså ikke, da Ronaldo og Manchester United lørdag fik en 0-4-lussing af Brentford i Premier League.

Her gik portugiseren direkte ned i omklædningsrummet efter opgøret og nægtede at give United-cheftræner Erik ten Hag hånden.

Derudover beretter det spanske medie Marca, at flere personer tæt på United-omklædningsrummet har fortalt, at Ronaldo konstant er i dårligt humør, og holdkammeraterne er så småt ved at være trætte af portugiserens attitude.

I skrivende stund forbereder Ronaldo og United sig til weekendens Premier League-kamp, hvor Liverpool gæster Old Trafford.

Taber Ronaldo og co. dette opgør, vil det være klubbens dårlige start i den bedste engelske række nogensinde.

