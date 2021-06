Medie: På tale til sensationelt skifte

Everton har tirsdag mistet cheftræner Carlo Ancelotti, som er ny mand i spidsen for Real Madrid, og den engelske klub skal altså nu ud og lede efter en ny cheftræner.

I den forbindelse kan de måske ende med at lave en noget sensationel hyring.

Mediet The Athletic skriver nemlig, at Liverpools klublegende og mangeårige anfører Steven Gerrard er et af de emner, der er på blokken hos Everton.

Med de to klubbers rivalisering in mente vil det være en særdeles opsigtsvækkende hyring.

41-årige Steven Gerrard har i øjeblikket stor succes hos skotske Rangers, som han netop har vundet mesterskabet med efter flere års dominans af rivalerne Celtic.

Til gengæld er Liverpool-legenden ikke den eneste kandidat i Everton.

De har også den tidligere Liverpool-manager Rafa Benitez, den tidligere Roma-chef Paulo Fonseca, nuværende Ajax-træner Erik ten Hag og den belgiske landstræner Roberto Martinez på listen.

Også David Moyes nævnes som et emne, men han ventes at blive i West Ham ovenpå en flot sæson.

Carlo Ancelotti nåede at stå i spidsen for Everton i godt 18 måneder, og under hans ledelse sluttede klubben på en 12. og en 10. plads.

