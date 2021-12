Medie: Premier League-klubber ramt af coronaudbrud

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Tottenhams kamp mod Brighton er i denne runde blevet udsat på grund af et coronaudbrud hos Antonio Contes mandskab. Og nu kan corona få yderligere betydning for kampprogrammet.

Manchester Uniteds kamp mod Thomas Frank og Brentford kan nemlig også være i fare, efter at de søndag har kunnet konstatere flere smittetilfælde.

Det skriver The Athletic

Blandt de smittede skulle ikke være nogen af de spillere eller trænere, der lørdag besejrede Norwich, men smittetilfædene har indtil videre betydet, at Manchester United søndag har aflyst alle former for træning i grupper.

Antallet af smittede bliver af mediet beskrevet som værende 'et lille' antal blandt spillere og stab, der blev sendt hjem efter de positive tests.

Manchester United er allerede skemalagt til at skulle møde Brentford tirsdag aften, og det vil nu være op til Premier League, om kampen skal udsættes.

Søndag bød også på aflyst træning hos Aston Villa, der droppede et træningspas for en håndfuld spillere. Her er en enkelt spiller testet positiv, mens der skulle være flere tilfælde blandt det øvrige personale.

Birmingham-klubben spiller også allerede på tirsdag, men deres kamp skulle ikke være i fare, ifølge The Athletic.