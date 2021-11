Medie: Ramt af problemer

Tirsdag blev Antonio Conte præsenteret som ny cheftræner i Tottenham.

Senere samme dag kunne man på klubbens twitterprofil se billeder af den italienske træner, der overværede sit nye mandskab træne. Dog uden Contes indblanding.

Det skyldes, at han endnu ikke har fået sin arbejdstilladelse i orden. Der er nemlig kommet nye regler for arbejdstilladelse i England efter brexit, og derfor gælder Contes arbejdstilladelse fra tiden i Chelsea ikke længere.

Ifølge flere italienske medier - heriblandt Sky Sports Italia og La Gazzetta dello Sport - kommer der som minimum til at gå et par dage, før Contes arbejdstilladelse falder på plads, og derfor forventes det nu, at han ikke kommer til at styre Spurs-tropperne fra sidelinjen, når de på torsdag møder Vitesse i Conference League.

I stedet vil klubben sætte alt ind for at få styr på arbejdstilladelsen inden weekendens Premier League-kamp mod Everton, der spilles søndag klokken 15:00.

Antonio Contes første hjemmekamp som cheftræner for Tottenham bliver derfor først mod Leeds den 21. november.

