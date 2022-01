Medie: Rasmus Ankersen med i Premier League-overtagelse

Rasmus Ankersen, der indtil for en måned siden var bestyrelsesformand for FC Midtjylland og sportsdirektør i Premier League-klubben Brentford, er angiveligt ved at engagere sig i en ny klub fra Englands bedste række.

Ifølge en række britiske medier, herunder Sky News, er Ankersen med i en overtagelse af Southampton.

Sky News erfarer, at den serbiske tv-mogul Dragan Solak, der er grundlægger af United Group, har investeret en del af sin formue for at overtage aktiemajoriteten i klubben.

Ifølge mediet er der indgået en aftale på 100 millioner pund - cirka 890 millioner kroner - der gør serberen til klubejer.

Men set med danske øjne er det endnu mere interessant, at Rasmus Ankersen ifølge Sky News også er en del af overtagelsen.

Den kinesiske forretningsmand Gao Jisheng har de seneste år ejet klubben, efter at han i 2017 købte 80 procent af aktierne i klubben.

I de seneste måneder har Southampton ledt efter ny ejer, lyder det i britiske medier.

Rasmus Ankersen havde været bestyrelsesformand i FCM i ti år, da han 10. december trådte tilbage. Kort efter gjorde han det samme i Brentford.

Brentford oplyste ved den lejlighed, at Rasmus Ankersen ville starte et firma, der har fokus på sportsinvestering.

