Medie: Ronaldo enig med Manchester City

Den spanske sportsavis AS skriver, at Cristiano Ronaldo allerede har lavet en aftale på plads med Premier League-mestrene

Læs også: Før vinduet smækker i: Det mangler din klub (+)

Fodboldverdenen var i chok, da en af historiens største transfers skete, efter Messi rykkede til PSG. Nu kan endnu et stort skifte denne sommer være på vej.

Den spanske sportsavis AS skriver, at Cristiano Ronaldo er tæt på et opsigtsvækkende skifte til de forsvarende Premier League-mestre, Manchester City

Ifølge avisen har Ronaldo allerede fået en aftale på plads med rigmandsklubben, og Manchester City mangler derfor kun at få en lavet en aftale med Juventus.

Aftalen mellem portugiseren og Manchester City skulle indebære, at Ronaldo vil være at finde Manchester City de næste to sæsoner.

For et par uger siden var Christiano Ronaldo ellers rygtet til Real Madrid. Det blev dog afkræftet af Real Madrid-træner Carlo Ancelotti.

Manchester United-fans må være noget bekymret over, at den tidligere United-stjerne Cristiano Ronaldo er tæt på et skifte til byrivalerne Manchester City. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix.

Vil have 25 millioner euro

Den italienske storklub vil efter sigende have 25 millioner euro, omkring 185 millioner kroner, for den 36-årige verdensstjerne. En pris, som de engelske mestre ikke skulle være villige til at betale.

Den velinformerede transferjournalist Fabrizio Romano, at der ikke er kommet et officielt bud fra Manchester City, men der skulle være forhandlinger mellem Ronaldos lejr og de to klubber.

Cristiano Ronaldo spillede hos rivalerne Manchester United fra 2003 til 2009, hvor han var med til at vinde tre Premier League-titler og Champions League i 2008.

Den portugisiske superstjerne har siden 2018 spillet i Juventus, her er det blevet til hele 101 mål i 134 kampe.