Medie: Ronaldo-konflikten optrappes

Cristiano Ronaldo mødte i dag op på Manchester Uniteds træningsanlæg, ledsaget af sin agent, hvor superstjernen skulle holde et møde med Manchester United-ledelsen.

Og ifølge avisen The Telegraph fik Cristiano Ronaldo her at vide, at han er nødt til at blive i klubben, selvom han er opsat på at blive solgt.

Efter en dag med forhandlinger er situationen således uændret, idet Manchester United fortsat ikke er villige til at efterkomme Cristiano Ronaldos ønske.

Sir Alex Ferguson og Manchester United-bossen Richard Arnold var også til stede på Manchester Uniteds træningsanlæg tirsdag, men ifølge The Telegraph har Manchester United ikke ønsket at oplyse, om de to herrer deltog i mødet med Cristiano Ronaldo og stjernens agent, Jorge Mendes.

Det er endnu uvist, om Ronaldo har spillet sin sidste kamp i den røde trøje. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ifølge The Telegraph er der nu lagt op til en ganske interessant situation, idet Cristiano Ronaldos standpunkt heller ikke har rykket sig en millimeter.

Portugiseren er således stadig stålsat på at komme væk fra Manchester United, fordi han vil spille Champions League i næste sæson.

Cristiano Ronaldo har endnu ikke trænet med Manchester United-truppen denne sommer, og ifølge The Telegraph er det særdeles tvivlsomt, om portugiseren kommer på banen, når Manchester United i næste uge indleder Premier League-sæsonen med en hjemmekamp mod Brighton.

