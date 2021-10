Medie: Skjulte millioner i skattely

Manchester City-manager Pep Guardiola skulle ifølge et spansk medie i flere år have skjult millioner i skattely

Pep Guardiola skulle i flere år have skjult millioner for det spanske skattevæsen.

Det skriver det spanske medie El Pais, der sammen med en lang række internationale medier har afsløret de såkaldte 'Pandora Papers', hvordan blandt andre flere rigmænd og statsledere har skjult deres formuer i skattely.

Sagen drejer sig om en konto i Andorra, hvor Pep Guardiola ifølge El Pais satte sin løn ind, da han fra 2003 til 2005 spillede i Qatar-klubben Al-Ahli. I alt skulle der være tale om 500.000 euro - cirka 3,7 millioner danske kroner.

Da Guardiola vendte tilbage til Spanien, opgav han dog ikke oplysninger om kontoen til det spanske skattevæsen.

Pep Guardiola er blevet en del af 'Pandora Papers'-sagen. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Først i 2012 udnyttede træneren den daværende spanske regerings 'skatte-amnesti', der betød, at han kunne nøjes med at betale ti procent af den rente, millionerne havde opbygget i de fire foregående år, i afgift.

El Pais skriver desuden, at Guardiola årene inden 2012 havde oprettet et skuffeselskab, der gjorde, at han kunne skjule sin identitet som ejer af kontoen i Andorra.

Også Real Madrid-træner Carlo Ancelotti og PSG-stjernen Angel Di Maria er blandt de mange navne, der er blevet lækket i forbindelse med Pandora Papers.

Pep Guardiola har ikke kommenteret afsløringen.

