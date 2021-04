Medie: Smidt ud efter anklager om kvindevold

Ifølge engelsk avis koster anklagen om vold mod to kvinder Ryan Giggs pladsen i Premier Leagues Hall of Fame

Manchester United-legenden Ryan Giggs risikerer op til fem års fængsel, hvis han dømmes skyldig i de anklager om vold mod to kvinder i den retssag, der begynder onsdag.

Men den walisiske landstræner har allerede mærket de første konsekvenser af tiltalen for vold.

Det var nemlig ham og ikke Thierry Henry, der sammen med Alan Shearer skulle have været den ene af de to første medlemmer af Premier Leagues nyoprettede Hall of Fame.

Det skriver Daily Mirror.

Ifølge avisen er Ryan Giggs dybt skuffet over beslutningen, der blev truffet i ellevte time. Men i Premier League-toppen har man altså ikke ment, at en mulig dom for vold mod kvinder passer sig ind i Hall of Fame.

Heller ikke, selvom waliseren vandt 13 PL-titler og er noteret for 672 ligakampe.

Ryan Giggs har vundet 13 engelske mesterskaber. Foto: Ritzau Scanpix

Han er anklaget for voldeligt overfald på sin daværende kæreste, 36-årige Kate Greville i Giggs hjem i Worsley, Greater Manchester 1. november sidste år, ligesom han er anklaget for vold mod en kvinde, der angives til at være i 20'erne.

Derudover er han anklaget for tvang og kontrollerende adfærd overfor Greville i perioden december 2017 og november 2020.

Ifølge tiltalen skulle den kontrollerende adfærd have fundet sted fra december 2017 til november 2020.

Onsdag skal Giggs møde i retten ved Manchester and Salford Magistrates' Court.

Efter anholdelsen har Ryan Giggs holdt orlov som Wales' landstræner. Fredag meddelte det walisiske fodboldforbund i en pressemeddelelse, at den vikarierende landstræner, Robert Page, også står i spidsen for holdet under sommerens EM, hvor Wales er i gruppe med Schweiz, Italien og Tyrkiet.

Ryan Giggs topper listen over spillere med flest kampe for Manchester United med 963 kampe.

Han er desuden berygtet for at have haft et mangeårigt forhold til sin brors hustru. Det kan du læse mere om her, her og her.