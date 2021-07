Medie: Stjerne ude i måneder

Manchester United-angriberen Marcus Rashford står til at misse de første to måneder af den nye sæson.

Det skyldes, at han skal opereres for en skade i skulderen, rapporterer BBC natten til onsdag.

23-årige Rashford var ifølge BBC til skanning på hospitalet tirsdag for at få tjekket sin skulder, der har voldt ham problemer siden slutningen af sidste sæson.

Her blev det besluttet, at hvile alene ikke vil være nok.

Ifølge BBC havde Manchester United håbet, at angriberen kunne blive opereret med det samme, men der er tilsyneladende ikke en kirurg ledig før i slutningen af juli.

Det forventes, at operationen vil holde Rashford ude i 12 uger.

United-stjernen er skadet. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Nyheden er et slag for Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs planer for den nye sæson, der for Uniteds vedkommende begynder 14. august med en kamp mod Leeds i Premier League.

Marcus Rashford var en del af Englands trup ved det netop overståede EM.

Her gjorde han sig især bemærket ved at brænde sit forsøg, da England søndag tabte til Italien i finalen efter straffesparkskonkurrence.

Siden blev Rashford sammen med Jadon Sancho og Bukayo Saka, der også brændte deres spark, lagt for had på de sociale medier, hvor flere sendte racistiske beskeder i retning af spillerne.

Et vægmaleri af angriberen blev også vandaliseret i hans hjemby Manchester.

Siden er skaderne på maleriet dog blevet udbedret, og tirsdag forsamlede hundredvis af mennesker sig foran det for at vise deres støtte til den unge United-spiller.

