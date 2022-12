Medie: Stjerne udeladt fra træningslejr

For bare halvandet år siden var 22-årige Jadon Sancho et af fodboldverdenens hotteste navne, hvor han havde stor del i at hjælpe England frem til EM-finalen.

Siden blev han solgt fra Dortmund til mægtige Manchester United for svimlende 73 millioner pund - godt 630 millioner kroner.

I de første kampe for klubben leverede Sancho lovende med mål til følge, men så begyndte niveauet at dale - drastisk - og han er røget helt ud i kulden på både klub- og landshold.

Seneste nye er, at Jadon Sancho ikke var at finde Manchester Uniteds træningslejr i sidste uge, men i stedet træner alene i Holland, hvor han får hjælp af specialister nøje udvalgt af Manchester Uniteds cheftræner Erik ten Hag.

Erik ten Hag fortæller, at Jadon Sancho ikke er det rigtige sted, hverken fysisk eller mentalt. Foto: CRAIG BROUGH/Ritzau Scanpix

Ten Hag indikerer, at Jadon Sancho ikke er et godt sted mentalt.

- Vi ønsker at få ham tilbage så hurtigt som muligt. Men jeg kan ikke give nogen prognose på, hvornår det kommer til at ske.

- Nogle gange er der omstændigheder med form og humør. Der er sket et fald i kvaliteten, og nogle gange ved man ikke, hvad årsagen er.

- Det, vi forsøger nu, er at få ham tilbage. Det er noget med det fysiske og det mentale i kombination, lyder den kryptiske melding fra den hollandske træner.

Jadon Sancho valgte i sidste måned at slette sine sociale medier - angiveligt for at fokusere på sin familie og på sidste halvdel af sæsonen.

Sancho har ikke været på banen for Manchester United siden 22. oktober, hvor han blev ramt af sygdom.

Han har scoret otte mål og lavet fire assists i sine 52 kampe for de røde djævle.