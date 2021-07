Medie: Stjernen pønser på strejke

Ifølge Daily Telegraph overvejer Harry Kane at udeblive fra Tottenhams træning for at tvinge salg igennem

Det er hårde tider for Tottenhams prøvede tilhængere.

Siden nederlaget til Liverpool i CL-finalen i 2019 har Spurs groft sagt været i frit fald.

Fanfavoritten Mauricio Pochettino blev fyret, mens afløseren José Mourinho viste sig som en dediceret fiasko, inden også han fik sparket.

I mellemtiden nåede den efterhånden stærkt udskældte bestyrelsesformand, Daniel Levy, at melde Tottenham både ind og ud af den nu kuldsejlede europæiske superliga, inden en mere end to måneder lang trænerjagt mundede ud i en lidt skuffende udnævnelse af Nuno Espirito Santo.

Og nu er der er tegn på, at endnu værre nyheder er på vej i det nordlige London.

Inden EM chokerede klubbens superstjerne Harry Kane tilhængerne, da han lod det sive, at han vil væk fra barndomsklubben, og helst til Manchester City, hvor han vil jagte trofæer og Alan Shearers målrekord i Premier League,

Problemet er bare, at Kane har tre år tilbage af kontrakten, med Tottenham og hidtil har Levy blankt afvist et salg denne sommer.

Men ifølge Daily Telegraph overvejer den engelske landsholdsanfører nu at tvinge et sommersalg igennem med en rask lille strejke.

Avisen skriver lørdag, at flere af Kanes landsholdskolleger er af den opfattelse, at Harry Kane kan ende med at afvise at deltage i Tottenhams preseason-træning i et desperat forsøg på at tvinge sit ønske igennem.

Harry Kane vil angiveligt væk fra Tottenham denne sommer. Foto: Ritzau Scanpix

Flere engelske medier har skrevet, at angriberen mener at have en 'gentleman-aftale' med Daniel Levy om et salg, men Tottenham har gjort det klart, at superstjernen ikke er på markedet.

Det er dog tidligere lykkedes stjerner at strejke sig til en exit fra Spurs.

Tilbage i 2013 trak sig fra en sommer-turne, da skiftet til Real Madrid, ligesom Dimitar Berbatov i sin tid nægtede at lade sig indskifte, da han skulle presse sit skifte til Manchester United igennem.

Hvis det ender med, at Kane får sin vilje, kan destinationen dog blive en anden end Manchester City. Ifølge The Athletic vil Daniel Levy nemlig måske hellere sælge til lokalrivalerne fra Chelsea, der har flere relevante bytte-emner i truppen end City.

Lørdag spillede Tottenham, der var uden alle EM-spillerne, 1-1 i den første testkamp mod Leyton Orient.

Men på det forudgående pressemøde understregede cheftræner Nuno Espirito Santo, at der ikke er planer om at sælge superstjernen.

- Harry er vores spiller. Punktum. Der er ingen grund til at tale om andre ting, fastslog portugiseren, der dog endnu ikke har været i kontakt med Kane efter EM.

Og hvis man skal tro Daily Telegraph, så venter der både Espirito Santo og Tottenhams fans en kedelig nyhed indenfor en overskuelig fremtid.