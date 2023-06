Medie: Stjernetræner sagsøger eks-klub

Everton må forberede sig på at skulle en tur i handelsretten.

Klubbens gamle træner Carlo Ancelotti, der nu er i Real Madrid, har nemlig sagsøgt sin tidligere arbejdsgiver. Det skriver The Guardian.

Sagsøgningen sker, to år efter at Ancelotti stoppede som manager for den engelske Liverpool-klub, som han var cheftræner for fra december 2019 til sommeren 2021.

Ud over Everton og Real Madrid har den italienske stjernetræner stået i spidsen for klubber som Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern München og Napoli.

Hemmelige krav

Ancelottis advokater indgav trænerens krav til Everton fredag.

De vedrører 'generelle kommercielle kontrakter og arrangementer' og forventes at ende i handelsretten.

Det fremgår ikke præcist, hvilke krav Carlo Ancelotti har - hans advokater har indtil videre ikke yderligere kommentarer i sagen.

Carlo Ancelotti vinkede farvel til Everton i sommeren 2021 efter halvandet år som cheftræner i klubben. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Svær periode

Den tidligere Everton-træners sagsøgning sker i en turbulent periode for klubben.

For få uger siden lykkedes det med nød og næppe at klare skærene i Premier League. Everton sikrede sig overlevelse på bekostning af Leicester.

Men en 17.-plads er bestemt ikke godt nok for en klub af Evertons kaliber, og klubben har ligeledes været plaget af økonomiske problemer længe - blandt andet på grund af opførelsen af dens nye, dyre stadion, der forventes at åbne i 2024-25 sæsonen.

Mandag forlod tre bestyrelsesmedlemmer klubben, og formanden forventes at følge med, som et tegn på at en snarlig, ny kæmpeinvestering udefra er på vej.