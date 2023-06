Medie: Storklub i dialog med Højlund

Den danske angrebskomet Rasmus Højlund kan meget vel komme til at skifte Italien ud med England efter sommerferien.

I hvert fald beretter Manchester Evening News, at manager Erik ten Hag flere gange har talt med den 20-årige danske landsholdsbomber via videolink.

The Athletic skriver endvidere, at Uniteds sportsdirektør, John Murtough, har været i intens dialog med Rasmus Højlunds nuværende arbejdsgiver, Atalanta, om et køb af danskeren, der altså ser ud til at stå højt på Uniteds ønskeliste i jagten på en central angriber.

Der står også fortsat navnet Harry Kane, der er en garant for mange mål i Premier League.

Men lige så pålidelig, Kane er foran målet, lige så usikker er en transfer. For Tottenham er måske tilbøjelig til at sælge sin guldfugl, men om det bliver til en rival i Premier League, er straks mere tvivlsom.

Derfor holder United døren åben for andre muligheder, og her er Højlund altså et ret godt bud.

Men Manchester United har også et meget godt øje til Frankfurts franske landsholdsspiller Randal Kolo Muani, der i 45 kampe for den tyske klub har nettet 23 gange.

Statistisk lidt bedre end Højlund, der i sine 41 kampe for Atalanta er noteret for 15 scoringer.

Den 24-årige franskmand fik sit internationale gennembrud, da han som indskifter i VM-semifinalen mod Marokko blot skulle bruge 44 sekunder på banen for at finde vej til netmaskerne.

Siden har han dog ikke gjort det store væsen af sit på landsholdet - men det har Højlund for Danmark.

Med fem scoringer i de to første EM-kvalifikationskampe mod først Finland og dernæst Kasakhstan, har han spillet sig ind i alle roligans hjerter.

