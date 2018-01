Medie: Succes-klub i Premier League jagter FCK-stjernen

Robin Olsen kan vise sig at være på vej væk fra FC København.

Den svenske avis Expressen skriver torsdag, at Premier League-klubben Crystal Palace skal have vist interesse for den svenske landsholdsmålmand og tilmed budt på ham.

Overfor avisen vil Olsens agent, Hasan Cetinkaya, ikke bekræfte, at der er tale om London-klubben.

Men interessen fra England er der.

- Jeg kommenterer aldrig klubber, men jeg kan bekræfte, at der findes konkret interesse fra Premier League-klubber. Vi må se, hvad der sker, siger Cetinkaya.

Olsen, der har spillet i FC København siden januar 2016, har været blandt de toneangivende profiler på det svenske landshold, der i efteråret overraskende kvalificerede sig til VM på bekostning af Italien i playoffs.

- Robin har haft en fantastisk udvikling i FC København og storspillede med landsholdet mod Italien. Interessen for ham var stor inden kampene, men den er blot blevet forstærket efterfølgende, siger Cetinkaya.

På affyringsrampen til sommer

I Crystal Palace vejrer man morgenluft efter en rædderlig åbning på sæsonen med lutter nederlag i de første syv runder. Sølle en sejr blev det til i de ti første kampe i Premier League. Men siden 5. november har London-klubben kun tabt én kamp - i 12 forsøg!

En position under nedrykningsstregen er forvandlet til en aktuel 12. plads efter sejren over Burnley i weekenden.

Centralt i den positive udvikling står manager Roy Hodgson, der blandt mange, mange arbejdspladser har stået i spidsen for netop FC København i 2000-2001, hvor han sikrede holdet det første danske mesterskab siden 1993.

Det var Hodgson, der som Fulham-manager i januar 2008 hentede Brede Hangeland i netop FCK.

Ekstra Bladet har forsøgt at hente en kommentar hos manager Ståle Solbakken, men nordmanden har ikke reageret på henvendelsen.

Det mest realistiske scenarium er, at Olsen først sælges til sommer, hvor han fortsat vil have to år tilbage af sin kontrakt med mesterholdet. Han ventes at blive skudt af sammen med profiler som Peter Ankersen og Federico Santander.

FCK har hentet Olsens afløser ind i skikkelse af Horsens' målmand Jesse Joronen, der ankommer i sommerens transfervindue.

Omvendt kan det vise sig at være svært for FC København at takke nej til et økonomisk attraktivt bud fra en engelsk klub.

Crystal Palace har aktuelt den walisiske, 30-årige landsholdsmålmand Wayne Hennessey som førstevalg foran 38-årige Julian Speroni fra Argentina, der har delt de foreløbig 23 Premier League-kampe mellem sig med med 12 til Hennessey og 11 til Speroni.

