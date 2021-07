Medie: Tæt på giganthandel

Jack Grealish kan meget vel snart kalde sig Manchester City-spiller.

Den engelske landsholdsspiller, der til daglig spiller i Aston Villa, har sommeren igennem været rygtet til den blå del af Manchester, og ifølge The Athletic er en transfer ikke langt fra at falde endegyldigt på plads.

Mediet erfarer, at en handel er klar til at blive færdiggjort, og at Manchester City allerede er enig med Jack Grealish om de personlige vilkår.

Jack Grealish meldes tæt på Manchester City. Foto: Ritzau Scanpix

25-årige Jack Grealish har - foruden en sæson som lejesvend i Notts County - spillet hele sin karriere i Aston Villa. Her er det blevet til over 200 kampe og 32 mål. Senest leverede han seks kasser og 12 oplæg på 26 kampe i Premier League i sidste sæson.

Nu skal han altså måske til at spille sammen med stjerner som Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Raheem Sterling i Manchester City.

Ifølge The Athletic er Manchester City også ude efter Harry Kane fra Tottenham. Selv hvis de skulle hente Jack Grealish, vil Pep Guardiola og kompagni angiveligt også forsøge at lokke stjerneangriberen væk fra Tottenham.

