Medie: Taler med gigant

Niklas Süles skifte fra Bayern München til Dortmund kom tidligere på ugen på plads, og den transfer kan angiveligt få stor betydning for Andreas Christensens fremtid.

Ifølge medierne Spox og Goal har Bayern München i hvert fald kontaktet Andreas Christensen flere gange i de seneste måneder.

- Bayern München har brug for en topklasse-erstatning til næste sæson, nu hvor Niklas Süles frie transfer til Dortmund er gennemført. Der er én klar favorit: Andreas Christensen, skriver Spox således.

Ifølge Spox var det længe Antonio Rüdiger, der var Bayern Münchens førsteprioritet. Tyskeren er dog ikke længere et emne i München, lyder det.

- Ifølge information fra Spox og Goal har der allerede været flere runder af samtaler mellem Christensen og Bayern München. Den tyske klub kontaktede danskeren første gang i december, og derefter igen i januar, lyder det således.

Ifølge Spox har dialogen mellem Chelsea og Andreas Christensen været ikke-eksisterende siden december. Mediet peger dog på, at den 25-årige dansker ikke vil forhaste sin beslutning.

- Han ønsker ikke at smække døren i hovedet på Chelsea endnu, og han virker ikke til at have travlt med at tage en beslutning, skriver Spox.

Andreas Christensen befinder sig i øjeblikket i Abu Dhabi, hvor danskeren onsdag spillede 90 minutter, da Chelsea slog Al-Hilal i semifinalen ved VM for klubhold.

