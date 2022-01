Medie: Trænede med hos storklub

Alt tyder på, at for øjeblikket klubløse Christian Eriksen vender tilbage til Premier League.

Det slår den 29-årige danskers agent fast.

- Christian vil til Premier League, og jeg forventer, at det sker, siger Eriksens agent, Martin Schoots, til det hollandske medie Telegraaf.

Agentens kontante udmelding kommer, efter at Eriksen fredag besøgte sin tidligere klub Ajax, der er meldt interesserede i den danske kreatør.

Ifølge Telegraaf spurgte Eriksen om lov til at træne med andetholdet i Ajax, hvor han også fik mulighed for at hilse på flere tidligere holdkammerater.

Mediet skriver også, at danskeren opnåede et 'bemærkelsesværdigt højt niveau'.

- Han vil til en klub, hvor han kan spille så meget som muligt. For at komme til VM skal han være fit og aktiv på højeste mulige niveau, siger Martin Schoots.

Christian Eriksen fortæller i sit første interview efter ulykken ved EM, at han vil med til VM i Qatar. Christian Eriksen er på vej tilbage til professionel fodbold med et erklæret mål om at nå VM i Qatar.

Eriksens ex-klub Tottenham er meldt interesseret i danskeren, og mandag skrev The Athletic, at danskerklubben Brentford har tilbudt ham en kontrakt.

Eriksen har senest været på kontrakt i den italienske klub Inter, men her kunne danskeren ikke spille videre, og aftalen blev revet over i december.

Christian Eriksen vandt i sidste sæson det italienske mesterskab med Inter, men ophævede i december sin aftale med klubben på grund af sin indopererede hjertestarter. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at Eriksen spiller med en indopereret hjertestarter, efter at han 12. juni under EM fik et hjertestop i den første kamp mod Finland.

Derfor kunne han ikke fortsætte i Inter, da reglerne i Italien ikke tillader det.

Her er Eriksens muligheder: Tre klubber ser brandvarme ud (+)