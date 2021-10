Medie: Tvivl om fremtiden

Til sommer udløber Andreas Christensens kontrakt med Chelsea, men i de seneste måneder har det været forventningen, at den danske landsholdsspiller vil forlænge sin aftale med London-klubben.

Nu er der opstået mere tvivl om 'AC's fremtid.

I hvert fald kan Goal nu meddele, at Andreas Christensens lejr og Chelsea ikke har været i dialog om en ny aftale i løbet af de seneste to måneder.

Dermed er der fortsat tvivl om danskerens fremtid, inden han om lige over to måneder - nærmere bestemt den 1. januar - frit kan forhandle med udenlandske klubber om et skifte på en fri transfer efter sæsonen.

Andreas Christensen har stadig ikke forlænget sin kontrakt med Chelsea. Foto: Ritzau Scanpix

Chelseas seneste tilbud skal heller ikke have været imponerende, lyder det. Det ville nemlig fastholde 'AC' blandt de spillere, der tjener mindst i klubben, selvom han er en af cheftræner Thomas Tuchels foretrukne i forsvaret.

Foruden Andreas Christensen er Chelsea i en lignende situation med stopperkollegaen Antonio Rudiger. Han har også kontraktudløb, og selvom han gerne vil forlænge, har han efter sigende ikke været tilfreds med klubbens udspil.