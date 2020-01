Medie: United på desperat jagt

Carlos Tevez spøger i Manchester United, der godt kunne bruge en rutineret angriber for resten af sæsonen

Problemerne tårner sig op i Manchester United. Resultaterne halter, og det samme gør spillet - eksemplificeret ved seneste Premier League-kamp, hvor Liverpool udspillede 'The Red Devils'.

Ydermere er topscorer Marcus Rashford ude i op til seks uger med et træthedsbrud i ryggen, så den traditionsrige klub har ryggen mod muren.

Derfor ledes med lys og lygte efter en erstatning - men helst bare noget midlertidigt, for der er jo ingen grund til at foretage hasarderede indkøb i en kold januar.

Men hvem skal man gå efter? Italienske Tuttosport mener at vide, at Manchester United kigger efter en gammel kending: Carloz Tevez.

Den argentinske angriber har nemlig den fornødne erfaring fra både Premier League, men også fra Manchester United, hvor han huserede i to sæsoner fra 2007-2009.

Det var i to sæsoner, hvor Manchester United vandt to mesterskaber og Champions League, så han kender om nogen følelsen af succes på Old Trafford.

Tevez er imidlertid røget ud i kulden i Boca Juniors i hjemlandet, hvor han ikke indgår i den nye træner, Miguel Ángel Russos, planer, og han har i sit sidste halvår af kontraktperioden ikke udsigt til spilletid. Så et lejeophold ville formentlig være interessant for ham.

Spørgsmålet er blot, om den aldrende angriber er et godt match? Han var langt fra dagens mand i skysovs, da han i 2009 foretog 'det forbudte skift' til ærkerivalerne fra Manchester City. Og det er også seks og et halvt år siden, at den snart 36-årige angriber var i Premier League sidst.

I denne sæson har Carlos Tevez spillet ti kampe for Boca Juniors og scoret tre mål.

