Medie: Voldsomt smittetal afsløret i United

Tirsdagens Premier League-opgør mellem Brentford og Manchester United måtte udskydes, fordi sidstnævnte er blevet ramt af et coronaudbrud.

Nu kan The Telegraph så sætte tal på, hvor mange spillere og medlemmer af staben det drejer sig om.

En række af Manchester Uniteds spillere, der ikke i forvejen havde testet positiv for covid-19, mødte onsdag formiddag ind på klubbens træningsanlæg, Carrington, der havde været lukket ned de foregående 24 timer.

Her blev de testet igen, og flere af dem testede positiv, så ifølge den engelske avis er der nu 19 smittede i Manchester United.

Klubben har ikke ønsket at kommentere The Telegraphs oplysninger, men det forlyder, at det i øjeblikket diskuteres, om lørdagens hjemmekamp mod Brigton også skal udskydes.

Brighton møder onsdag aften Wolves, men cheftræner Graham Potter har fortalt, at den sydengelske klub også selv kæmper med coronavirus i og omkring førsteholdstruppen.

