Medier: Chelsea melder sig ind i kampen om Alexis Sánchez

Først så det ud til at være næsten helt sikkert, at Manchester City ville ende med at sikre sig Alexis Sánchez i Arsenal. Men så meldte Manchester United sig ind i kampen om chileneren, og De Røde Djævle blev hurtigt favoritterne til at snuppe ham for næsen af konkurrenterne, da de var villige til at betale mere.

Tirsdag rygtedes det så i flere medier, heriblandt Manchester Evening News, at Manchester City har trukket sig fra kampen om Alexis Sánchez. Det er dog ikke ensbetydende med, at Manchester United har vundet kampen, for de har nu fået konkurrence fra en ny Premier League-klub.

Meget tyder på, at Sánchez snart er fortid i Arsenal. Foto: AP

Ifølge flere engelske medier, heriblandt Sky Sports, vil Chelsea også forsøge at lokke Alexis Sánchez til klubben i dette transfervindue, som er Arsenals sidste chance for at tjene penge på stjernespilleren, som har kontraktudløb til sommer.

Der er dog fortsat en forventning om, at Manchester United er favoritterne til at sikre sig Sánchez, eftersom Chelsea tøver med at opfylde hans lønningskrav, som angiveligt lyder på mindst £350.000 om ugen.

Klubbens dyrest lønnede spiller er i øjeblikket Eden Hazard, som tjener i omegnen af £200.00 om ugen.

Sánchez er også blevet kædet sammen med United på det seneste. Her svarer Mourinho på rygterne:



