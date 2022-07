Medier: Eriksen enig med Manchester United

En af Danmarks største fodboldstjerner har formentlig fået sin fremtid helt på plads.

Christian Eriksen har tilsyneladende indgået en mundtlig aftale med Manchester United.

Det skriver The Athletic, og manden bag historien hedder David Ornstein, der flittigt beretter om store handler i Premier League. Siden meldte flere internationale medier sig på banen, og de beretter om samme. Herunder BBC.

Ifølge The Athletic har den danske kreatør meddelt Manchester United, at han gerne vil spille for den traditionsrige klub. Han er også klar til at acceptere den treårige aftale, klubben har lagt på bordet.

Udarbejdelsen af kontrakten er i skrivende stund i fuld gang, og så snart det er overstået, venter det obligatoriske lægetjek.

Det ventes, at parterne de kommende dage giver sig god tid med de afsluttende forhandlinger og det omfattende lægetjek.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger har hverken Manchester United eller Christian Eriksen-lejren travlt med at få presset alle formaliteterne i orden, inden Manchester United-truppen fredag rejser til Thailand på træningslejr.

Hvis ikke papir og lægetjek er ordnet i tide, kan Eriksen flyves til træningslejren. Manchester United spiller sæsonens første træningskamp 12. juli mod rivalerne fra Liverpool i Bangkok.

Manchester United er ganske vist klar over, at Eriksen sidste sommer faldt om med et hjertestop, men midtbanemanden har bevist, han stadig har evnerne til at begå sig på højeste niveau med en flot halvsæson i Brentford, hvor det er blevet til 11 kampe, fire assists og en enkel scoring.

Falder skiftet til Manchester United på plads vil det være en lille overraskelse, fordi Christian Eriksen med det skifte tvinges væk fra London og samtidig går glip af Champions League i den kommende sæson.

Manchester United sluttede som nummer seks sidste sæson og skal derfor spille Europa League i den kommende sæson.

Christian Eriksen og hans tidligere holdkammerat Harry Kane. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Meget har været skrevet om Christian Eriksens kommende destination, og foruden Manchester United har hans tidligere klub Tottenham været nævnt som en brandvarm bejler.

Det ligner dog i højere grad, at fremtiden nu ligger nord for London og stadig i den liga, han kender allerbedst.

Eriksen nåede at tilbringe syv år i Tottenham med 226 Premier League-kampe under bæltet, før turen gik til Inter i Italien, hvor han var med til at vinde det italienske mesterskab.

Erik ten Hag og Christian Eriksen har begge en fortid i Ajax.

