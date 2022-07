Medier: Eriksen skal til lægetjek i denne uge

Det er knap en uge siden, at The Athletic og en håndfuld andre internationale medier først skrev, at Christian Eriksen er enig med Manchester United om en kontrakt. Men i skrivende stund er den danske stjerne stadig ikke officielt præsenteret.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med knas i forhandlingerne eller lignende.

Transferen er stadig godt på vej, skriver Manchester Evening News og flere andre medier, der kommer med en opdatering på transfersituationen.

Ifølge Manchester Evening News forventer Manchester United således stadig, at Eriksen bliver deres anden signing denne sommer, efter at klubben for nylig præsenterede venstre back Tyrell Malacia.

Og det kunne meget vel blive i denne uge, at danskeren præsenteres.

Et grundigt lægetjek er nemlig planlagt i denne uge, mens Erik ten Hag og kompagni angiveligt håber på at have Eriksen med på De Røde Djævles preseason-tur til Australien, der begynder med en kamp mod Melbourne Victory fredag.

Christian Eriksen, 30 år, har spilet i Ajax, Tottenham, Inter og Brentford i løbet af sin karriere. I foråret spillede han et par måneder hos sidstnævnte med stor succes.

