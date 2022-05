Medier: Haaland har bestået lægetjek

Tidligere mandag kunne flere medier fortælle, at Borussia Dortmund og Manchester City er enige om en handel, der sender Erling Haaland fra Tyskland til England.

Og nu skulle det være endnu mere sikkert, for både Sky Sports og den berømte transferjournalist Fabrizio Romano skriver, at den norske bomber allerede har bestået sit lægetjek forud for skiftet.

Ifølge Sky Sports er lægetjekket gennemført i Belgien - på Hospital Erasme i Bruxelles.

Det forventes at handelen offentliggøres i denne uge. Det skulle angiveligt være Haalands eget ønske, fordi han vil nå at sige ordentlig farvel til Dortmunds fans.

Det var på forhånd ventet, at det norske fænomen ville skifte klub denne sommer på grund af en indbygget frikøbsklausul i hans kontrakt. Den skulle være omkring 450 millioner kroner, hvilket Manchester City tilsyneladende har fundet rimeligt.

For den nette sum får de da også noget, der minder om garanti for mål. 85 kasser har Haaland banket ind i 88 kampe for Dortmund, mens han står noteret for 15 mål i 17 landskampe for Norge.

Erling Haaland, der tidligere var repræsenteret af den nu afdøde agent Mino Raiola, kom til Dortmund i januar 2020 efter at have imponeret stort i østrigske Red Bull Salzburg, der hentede ham hjemme i Molde.

Real Madrid og Bayern München skulle angiveligt også have stået klar med en kontrakt til Erling Haaland, der dog i sidste ende har valgt Pep Guardiola og Manchester City.