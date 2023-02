Medier: Milliardær byder på Manchester United

Den britiske milliardær Jim Ratcliffe og hans firma Ineos har meldt sig officielt på banen som mulig køber af den engelske Premier League-klub Manchester United.

Det skriver flere engelske medier.

Ifølge BBC har Ratcliffe afgivet et bud inden deadline fredag aften.

Ligeledes fredag skrev Financial Times, at et konsortium fra Qatar har budt på Manchester United.

Allerede i august meddelte Ratcliffe, der er fan af Manchester-klubben, at han via Ineos ville være interesseret i at købe klubben, hvis det blev en mulighed.

Den britiske milliardær ejer både den franske Ligue 1-klub OGC Nice og schweiziske Lausanne. Han sponsorerer også cykelholdet Ineos Grenadiers, som tidligere var kendt som Team Sky.

Konkurrence fra Qatar

Den anden bejler til at overtage Manchester United efter Glazer-familien er altså fra Qatar.

Annonce:

Sheik Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, der er formand for en af Qatars største banker, er leder af konsortiet.

Han er søn af Qatars tidligere regeringsleder Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Sheiken er også formand for Qatar Islamic Bank. Konsortiet meddeler, at man ønsker det fulde ejerskab af United.

Den engelske fodboldklub har siden 2005 været ejet af den amerikanske Glazer-familie. De amerikanske ejere har dog meddelt, at de er åbne for et salg.

Glazer-familien er aldrig blevet populær som ejer blandt klubbens fans.

Ifølge The Athletic foretrækker 66 procent af Manchester Uniteds fans, at Ratcliffe bliver den nye ejer.

Manchester United har vundet det engelske mesterskab 20 gange. Det er dog ti år siden, at klubbens senest vandt Premier League. Aktuelt ligger United nummer tre i Premier League med fem point op til førstepladsen.