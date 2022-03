Medier: Nu må han sælge

Chelsea FC står i... problemer til halsen, efter den russiske klubejer, Roman Abramovich, torsdag blev ramt af hårde sanktioner af den britiske regering.

Abramovich er blandt de russiske oligarker med ejendom i Storbritannien, der bliver ramt og får fastfrosset alle aktiver - heriblandt Chelsea, efter den russiske præsident, Vladimir Putin, har valgt at invadere Ukraine.

Men fredag aften kunne Chelsea-fans skimte et lys i mørket.

Chelsea FC har været en guldrandet fodboldklub under ledelse af Roman Abramovich, men nu er det slut. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

The Telegraph og The Athletic skrev begge, at den britiske regering har givet grønt lys til, at Roman Abramovich kan sælge Chelsea.

Medierne beretter, at der har været forhandlinger mellem banken Raine - som varetager Chelsea-salget - og den britiske regering, og her er det aftalt, at salgsprocessen nu kan fortsætte, hvor den slap, inden Abramovich blev sat på sanktionslisten.

Salget afhænger dog af, at Roman Abramovich kan bevise over for den britiske regering, at han ikke kommer til at tjene på salget af London-klubben.

Et salg forventes at komme i stand i løbet af fire til seks uger, da der er flere interesserede parter, men der er endnu ingen konkrete bud, skriver The Athletic.

Der er noget at tænke over for Roman Abramovich i disse dage. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

De forsvarende Champions League-vindere er ramt af strenge sanktioner, der blandt andet betyder, at de ikke må sælge billetter til hjemmekampe og sælge merchandise.

Derudover har den britiske bankgigant Barclays suspenderet klubbens bankkonti, fordi man har brug for tid til at undersøge den licens, som Chelsea er blevet givet til fortsat at kunne drive fodboldrelaterede aktiviteter.

Det betyder blandt andet, ifølge The Athletic, at Chelsea p.t. ikke kan tanke holdbussen, der bruges til udekampe i Premier League ...

Chelseas næste kamp er 'heldigvis' hjemme på Stamford Bridge søndag mod Newcastle.

