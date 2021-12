Medier: Nyt efter krisemøde

Størstedelen af Premier League-klubberne vil gerne fortsætte med at spille, skriver flere britiske medier

Mandag eftermiddag var der krisemøde.

Et stort smitteudbrud hærger i Premier League, og spørgsmålet var, om en enkelt runde skulle udsættes, ligaen helt skulle sættes på pause, eller der ikke skulle gøres noget.

Det ser ud til at blive den sidste mulighed.

De fleste klubber ønsker nemlig at fortsætte med at spille kampe gennem hele juleperioden. Det skriver flere britiske medier - heriblandt The Athletic, Sky Sports og BBC.

Mødet blev afholdt på Zoom, og nogle klubber - blandt andet Liverpool - støttede forslaget om at rykke en enkelt runde, hvor runde 20 fra 28.-30. december var oppe at vende.

En anden mulighed var at sætte Premier League helt på pause, men ingen klubber argumenterede for sådan en løsning ifølge The Athletic.

Der blev ikke formelt stemt om de tre muligheder, skriver mediet.

Seks ud af ti Premier League-kampe blev i denne weekend udsat, da flere spillere i klubberne er smittet med coronavirus.

Klubberne skal spille deres kampe, hvis de har 13 spillere plus en målmand til rådighed, beretter BBC.

I seneste uge foreslog Brentford-træner Thomas Frank at udsætte seneste weekends runde og den kommende Carabao Cup-runde.

