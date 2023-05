Medier: Sheik forhøjer bud på Manchester United

Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani vil rigtig gerne have fingrene i Manchester United.

Tirsdag er sheiken fra Qatar ifølge BBC og Sky Sports kommet med et nyt og forbedret bud på den engelske storklub.

Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani kæmper med den britiske forretningmand Jim Ratcliffe om at overtage United fra Glazer-familien, der tidligere i år meddelte, at den var åben for et helt eller delvist salg af klubben.

Hverken BBC eller Sky Sport skriver tirsdag, hvor meget Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thanis bud nu lyder på. Han ønsker angiveligt at overtage 100 procent af klubben.

Glazer-familien ejer 69 procenter af aktierne.

I et håb om at gøre sit bud mere attraktivt åbnede Jim Ratcliffe i sidste uge angiveligt op for blot at købe lidt over 50 procent af aktierne, således at Glazer-familien stadig vil eje en del af United.

Glazer-familien menes at have sat et prisskilt på mere end 40 milliarder kroner på Manchester United. Amerikanerne betalte 790 millioner pund, svarende til 6,6 milliarder kroner, da de købte sig ind i 2005.

Det er den amerikanske investeringsbank Raine Group, der administrerer salget på vegne af Glazer-familien.