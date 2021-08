Medier: Stjernen dukkede ikke op

Tottenham Hotspurs stjerneangriber og anfører Harry Kane har i den grad hældt benzin på spekulations-bålet om, at han gerne vil forlade London-klubben denne sommer.

Flere engelske medier skriver mandag, at den engelske landsholdsspiller ikke er dukket op til Tottenhams træning.

Ifølge Sky Sports skulle Harry Kane mandag have været tilbage i Tottenham til sin første træningsdag efter at have haft ferie på hælene af den overstået EM-slutrunde.

Sky Sports skriver desuden, at Harry Kane er af den overbevisning, at Tottenham og Kane lavede en gentleman-aftale tilbage i maj. En aftale, der skulle betyde, at Harry Kane kunne forlade klubben denne sommer.

Journalisten Alasdair Gold, der følger Spurs tæt, skriver på Twitter, at klubben forventede, at angriberen skulle møde ind til diverse test, men at Harry Kane ved ikke middagstid stadig ikke var mødt op.

Harry Kane kan måske være på vej væk fra Tottenham. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Jagtes af topklubber

Det har længe været rygter om, at Harry Kane gerne vil skifte til en klub, hvor han mener, der er større chance for at vinde trofæer, som anføreren angiveligt mener, at Tottenham er langt fra at kunne.

Manchester City er blevet nævnt som det helt oplagte bud på en ny destination for Kane, der stort set har spillet hele sin senior-karriere for Tottenham. Chelsea og Manchester United skulle også være interesseret i den engelske angriber.

Harry Kane har spillet 242 ligakampe for Tottenham Hotspur, hvor han har scoret hele 166 mål.