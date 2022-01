Medier: Vrager stjernen

I de helt store kampe vil trænere ofte gerne stille med de største stjerner.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke for Chelsea-boss Thomas Tuchel søndag, hvor Liverpool kommer på besøg på Stamford Bridge.

Tyskeren har nemlig valgt at vrage sin super-angriber Romelu Lukaku, skriver britiske The Athletic og Sky Sports.

Belgieren har i flere kampe i december været bænket, men denne gang skulle han angiveligt slet ikke være i truppen.

Lukaku vakte opsigt tidligere på ugen, da han udtalte sig kontroversielt om tilværelsen i London-klubben.

- Jeg er ikke glad for situationen i Chelsea. Jeg tror, at træneren (Tuchel, red.) vælger at spille med et andet system, men jeg må ikke give op. Jeg må blive ved med at arbejde og være professionel, sagde Lukaku i et interview med Sky Sports Italia.

Interviewet blev foretaget for et par uger siden, men først udgivet i denne uge ifølge Sky Sports.

Lukaku er angiveligt blevet vraget. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Thomas Tuchel gik efterfølgende også i medierne og fortalte, hvad han mente om sin angribers udtalelser.

- Selvfølgelig kan vi ikke lide det. Det bringer støj, som vi ikke har brug for, og det er ikke nyttigt, svarede Tuchel.

Han forklarede også, at han ville have en samtale med Lukaku bag lukkede døre.

Den samtale ser tilsyneladende ud til, at Lukaku ikke spiller mod Liverpool.

Boxing Day kom Lukaku ellers ind fra bænken til anden halvleg og gjorde den store forskel ude mod Aston Villa med både et mål og en assist. Herefter startede han inde og scorede mod Brighton.

