Mega nedtur for Mourinho

Tottenham får svært ved at nå en plads i næste sæsons Champions League.

Torsdag aften tabte José Mourinhos mandskab 1-3 til Sheffield United på udebane og er nu syv point fra Manchester United på femtepladsen.

Femtepladsen kan vise sig at være nok til en Champions League-billet, da Manchester City foreløbig er udelukket fra europæisk deltagelse i to år.

Tottenham vil formentlig huske nederlaget til Sheffield United for en kendelse i første halvleg. Her havde Harry Kane udlignet til 1-1 for London-klubben, men målet blev annulleret af videodommerne, som vurderede, at holdkammeraten Lucas Moura forinden havde ramt bolden med armen.

Harry Kanes udligning til 1-1 blev annulleret, da videodommerne vurderede, at Lucas Moura forinden blev ramt på armen. Foto: Oli Scarff/Reuters

Sheffield United på syvendepladsen er tættere på europæisk deltagelse med to point flere end Tottenham, der blot er nummer ni.

Sejre til flere af de øvrige CL-bejlere betød, at Tottenham var pisket til sejr i torsdagens opgør.

Den mission blev noget sværere, da nordmanden Sander Berge afsluttede et flot Sheffield-angreb med hurtige kombinationer langs jorden med et præcist spark.

To minutter senere fejrede Kane så sin udligning, der hurtigt blev taget fra ham efter VAR-gennemgangen til stor undren for Tottenham-lejren.

Mourinho-hold er ofte kendetegnet ved at have en mur af en defensiv, men i torsdagens kamp blev forsvaret flere gange udstillet.

Ikke mindst ved målet til 2-0 efter i det 69. minut, hvor Tottenham-forsvarsspillerne så tunge ud, og netop indskiftede Lys Mousset kunne score i helt fri position foran mål.

Defensiven sejlede igen med seks minutter tilbage af kampen. Igen kunne en Sheffield-spiller ret uhindret sparke bolden fladt i nettet foran mål, da Oliver McBurnie lukkede kampen med scoringen til 3-0.

Kane kom endelig på tavlen i slutminutterne, men det ændrer ikke på, at der er lidt at tænke over for Mourinho og co. før de sidste seks runder.

