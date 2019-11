Megastjerne smadrer bil til 2,3 mio.

Onsdag: Får anførerbindet i Arsenal

Fredag: Smadrer bil til 2,3 millioner

Lørdag: Taber klart til Leicester

En af verdens hurtigste fodboldspillere har haft en uge med fart på, men det er mest gået den forkerte vej.

Fredag sad Pierre-Emerick Aubameyang som nævnt i sin potente sølvfunklende Lamborghini på vej hjem fra træning, da det gik galt.

Et vidne fortæller dog til The Sun, at det ikke ligefrem var en højhastighedsulykke, der fandt sted på motorvejen ved Potters Bar, Hertfordshire.

- Det var myldretid, så bilerne kørte ikke hurtigt, lød det.

Ingen er kommet til skade, men mediet kunne vise en ærgerlig Pierre-Emerick Aubameyang stå ved siden af ramponerede luksusbil.

Onsdag blev han udnævnt til ny Arsenal-anfører i stedet for den udskældte Granit Xhaka, hvilket skabte en del debat.

Pierre-Emerick Aubameyang har før været involveret i sager, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn ved hans valg, som f.eks. da han gik i krig med Dortmund-ledelsen omkring Arsenal-skiftet. Han blev hentet til London for lige knap en halv milliard ved den lejlighed.

Samtidig er der fra Arsenal-fans side bekymring omkring hans kontraktsituation, hvor aftalen udløber i 2021.

Hurtigløberen fra Gabon fik heller ikke en god start som anfører for The Gunners, for de tabte med 2-0 til Kasper Schmeichels Leicester, der nu er nummer to i Premier League.

Arsenal frister omvendt en tilværelse som nummer seks.

