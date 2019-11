Mere kaos i Tottenham: Nægter at lade sig sælge

Med udsigten til at skulle give stjerner som danske Christian Eriksen og de belgiske forsvarskrumtapper Jan Vertonghen og Toby Alderweireld gratis væk efter sæsonens udløb, kan Tottenhams ledelse ikke mistænkes for at prøve at skaffe lidt penge i kassen på anden vis.

Men forsøget på i sommerens transfervindue at profitere på et Danny Rose-exit er dog ikke faldet i god jord hos den 29-årige venstre back. Rose, som har været tilknyttet klubben siden 2007, nægter at lade sig sælge.

- Jeg kan fortælle jer nu: Det sker ikke. Folkene oppe på øverste etage prøvede at gøre, hvad de prøvede at gøre i sommer. Og der var ingen bud. Det var latterligt. Jeg skal ingen steder, før min kontrakt er fuldendt, fastslår den stædige brite til et pressemøde med det engelske landshold tirsdag, hvor han egentlig var blevet spurgt ind til sin form.

Lavet mange fejl

Formen, medgiver han da også, kunne have set bedre ud. Luften er gået ud af Tottenhams ballon, og præstationerne har været svingende for at sige det mildt i løbet af efteråret. Rose har ikke just været et lysende fyrtårn midt i det spilmæssige rod.

- Der er ingen magisk formel. Jeg har personligt lavet ikke så få fejl i den her sæson, og jeg ved det, fordi træneren har hevet fat i mig en del gange for at få analyseret tingene, fortæller Danny Rose på samme pressemøde tirsdag forud for Englands kamp mod Montenegro.

Om det gælder landsholdet eller arbejdsgiveren i den engelske hovedstad, udtrykker han dog stor taknemmelighed og tiltro til begge steders trænere.

- Jeg er meget heldig, fordi jeg har det forhold (med Mauricio Pochettino, red.) som jeg har. Med Gareth kan jeg sige det samme. Jeg føler, jeg har et godt forhold til begge managere. De ved, jeg måske ikke altid spiller godt, men at de kan stole på, at jeg altid giver 100 procent i de kampe, jeg spiller, siger Rose.

Han uddyber da også, at så længe Tottenhams manager har brug for ham og kalder ham ind for at snakke om næste kamp, så bliver han. Uanset hvad ledelsen ønsker.

Dermed udelukker han Tottenhams mulighed for at tjene penge på ham. Landsholdsbacken var ellers blevet udeladt af Tottenhams pre-season træningstur til Asien i juli. Her var forklaringen, at han skulle efterforske muligheden for et skifte.

Danny Rose i aktion mod West Ham i december 2016 på gamle White Hart Lane. Foto: AP

Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier

Se også: Intet spor af Eriksen i ny Tottenham-nedtur

Se også: Nye problemer for Eriksen: Bænket igen

Danske eksperter: Eriksen i livskrise og mentalt helt væk

Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier

Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier

Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier