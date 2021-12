Mere PL-kaos: Fire kampe aflyst i dag

Mens det ene udbrud af corona følger det næste i de engelske topklubber, aflyses kampe, mens debatten tager til. Der er kort sagt corona-kaos i Premier League.

I dag er følgende kampe aflyst:

Manchester United – Brighton, Southampton – Brentford, Watford – Crystal Palace og West Ham – Norwich.

Både Premier League og regeringen opfordrer spillerne til at blive vaccineret, efter at det er kommet frem, at hver fjerde spiller i divisionerne ikke agter at få stikket.

- At få stikket er det eneste samfundsmæssigt ansvarlige at gøre, lyder det ifølge BBC fra sportsminister Nigel Huddleston.

Han bakkes op af Liverpools manager, Jürgen Klopp, der mener, at en vaccination burde gøres obligatorisk, og Premier Leagues direktør Richard Masters har skrevet til klubberne for at bede dem give spillerne en ’stærk opfordring’ til at lade sig stikke.

Nogle spillere betvivler vaccinen, andre frygter nålen, mens andre angiveligt ligger under for misinformation på primært sociale medier, skriver BBC. Og de får også deres støtte fra eksempelvis Crystal Palace-formand Steve Parish.

Debatten vækker stærke følelser i et land, der i forvejen er hårdt ramt af pandemien.

I Italien mener Serie A, at 98 procent af spillerne er vaccinerede, i Frankrig opgives tallet til 95, i Tyskland 94 og i Spanien 90 procent.

Ni Premier League kampe er blevet aflyst over de seneste uger, og blandt andre Brentford-manager Thomas Frank har foreslået en total kamppause indtil 26. december, den berømte Boxing Day.

Klubberne mødes mandag for at diskutere. Både managers og anførere vil være til stede.

