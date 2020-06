Mesterskabet koster en formue

Liverpools første mesterskab i 30 år kommer til at koste klubben mere end 80 millioner kroner i bonusser - men de tjener det ind igen på diverse sponsoraftaler

30 års mesterskabstørke sluttede torsdag for Liverpool. Klubbens millioner af fans gik på det nærmeste i ekstase sammen med spillerne og manager Jürgen Klopp.

Men medaljen har en bagside.

For et mesterskab i bagagen betyder ikke kun indtægter. Der skal nemlig også udbetales bonusser. Både til egne spillere og til mange af de klubber, hvor Liverpool har hentet spillere.

Spillerne deler ifølge Daily Mail en kollektiv pulje på ca. 33 millioner kroner, der sikrer hver enkelt i omegnen af 1,25 millioner kroner. Enkelte får dog en del mere, da de har individuelle aftaler om en mesterskabsbonus.

Der er dog formentlig kun tale om ekstremt vellønnede spillere, der er kommet til klubben på det seneste. Der nævnes Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson, Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain, der står til at kunne sætte yderligere fire-seks millioner kroner ind på bankkontoen.

Og så er der altså pengene til andre klubber. Udløst af klausuler fra salg, hvor Liverpool forpligter sig til at betale en kontant bonus, hvis den købte spiller er med til at vinde et mesterskab.

Her bliver specielt Pierre-Emile Højbjerg og Jannick Vestergaards Southampton forgyldt.

Sydkyst-klubben har nemlig været fast leverandør af spillere til Merseyside-klubben med salg af Virgil van Dijk, Sadio Mané, Adam Lallana og Dejan Lovren - det kan sikre dem så meget som 25 millioner kroner.

Ligeledes bliver der sendt kontante hilsner til Arsenal (Alex Oxlade-Chamberlain), Hull (Andrew Robertson) og Charlton (Joe Gomez).

Udskrivningen, der løber op i ca. 80 millioner kroner, sender dog ikke traditionsklubben i knæ.

Således viste klubbens seneste regnskab et overskud på 350 millioner kroner - og dels har klubben selv udsigt til at modtage store bonusser fra hovedsponsorerne Standard Chartered og New Balance.

