Midt i euforien: Bidsk kommentar til 'verdens bedste stadion'

Mauricio Pochettino var ikke til at skyde igennem.

Det var der ikke mange Tottenham-folk der var onsdag aften.

Indvielsen af det mægtige Tottenham Hotspur Stadium gik godt. Kampen mod Crystal Palace blev tilmed vundet, og alle havde det godt.

De bliver ikke mestre i år. Det havde ellers været dejligt for Pochettino og hans arbejdsgiver, Daniel Levy, men kvalifikation til Champions League er også fint. Og så kommer mesterskabet måske i næste sæson.

Nu drejede det sig i første omgang om indvielsen og selve kampen, der blev vundet 2-0.

- Det er et særligt øjeblik, en speciel aften. Jeg føler og tror på, at det er verdens bedste stadion, sagde den argentinske manager ifølge Sky Sports efter kampen.

Forrest i geledderne stod danske Christian Eriksen.

Og midtbane-elegantieren havde først en fod med i Son Heung-mins scoring til 1-0, inden han selv puffede bolden i nettet til 2-0.

- Det er dejligt at komme hjem. Det er noget helt andet end White Hart Lane. Det var de samme mennesker gange to.

- Der var en fantastisk atmosfære. Det mærkede vi allerede under opvarmningen. Det var næsten sådan, at vi skulle have haft ørepropper, sagde fynboen til norske TV 2 efter opgøret.

Avisen The Times var også ombord på fest-toget. Men skribenten Alyson Rudd kunne undlade at notere sig håret i den ellers velsmagende suppe.

I denne artikel, der gemmer sig bag en betalings-mur, hylder han flere gange kolossen i det allernordligste London. Men befordringen, serveringen, tribunen og sågar skærmene får en mildere medfart.

Han ærgrer sig over undergrundsbanen, Tuben. Befordringsmidlet der har været proppet med mennesker, så længe nogen kan huske.

- Et af stoppestederne, der er tættest på stadion, har forbløffende snævre platforme at stå på, og selvom menneskemængden blev stoppet og sendt afsted i intervaller, var der halvdårlig stemning og skubben og masen, da proppede toge ankom. Kun få kunne komme med. Dem der er i stand til at gå ud til stadion, bør gøre det, skriver han.

De i øvrigt delikate restauranter på stadion havde så lange køer, der bevægede sig langsomt, at man ikke skulle være bange for, at de ikke kunne nå at producere maden ude bagved.

De 17.500 siddepladser, der udgør South Stand, som er blevet skabt med Die Gelbe Wand på Westfalenstadion i Dortmund og The Kop på Anfield som forbilleder, fungerede altså ikke som ventet - eller frygtet om man vil.

- Tribunen dominerer ikke synderligt. Udeholdets fans kunne også høres, og hjemmeholdets øvrige fans syntes ikke at være hæmmede af at sidde på normale pladser. Den nye mur skal dog lige finde sig på plads og lære sin størrelse at kende. I aftes kan dem, der var til stede på den, nok have været distraheret lidt for meget af egen tilstedeværelse, skriver Alyson Rudd.

Endelig skal skærmene på stadion også lige have et par ord med på vejen:

- Skærmene på stadion er de største i det vestlige Europa, men som det føles med de der fladskærme hjemme i stuerne, var de lidt for intimiderende; det var som en scene fra Minority Report eller Blade Runner, der skal forstyrre os. Derudover er stadion smukt designet, og transportproblemerne bliver udbedret, skriver han.

- Dette stadion skal tilhøre en klub af en vis størrelse, en klub der har sin egen identitet i Europa, en klub der vinder sølvtøj. Det er så storslået, at man kan se Carabao Cup'en (den lille pokalturnering i England, red.) blive afviklet her uden at nogen lægger mærke til det, skriver han.

Står det til Mauricio Pochettino er indvielsen af stadion et skridt på vejen.

- I dag rørte vi ved stoltheden. Nu skal vi være stolte og løfte trofæer. Det her er begyndelsen på et nyt kapitel. Vi lukker et kapitel og åbner et andet og skaffer hæder til vores fans, sagde han storslået.

