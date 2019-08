Midt i transfer-hysteri: Eriksen får kæmpe hyldest

Der skulle en ung mand fra Middelfart til at vende skuden for Tottenham.

Efter en god times spil blev Christian Eriksen skiftet ind for Spurs i kampen mod Aston Villa. Hans indskiftning var med til at sikre Tottenham sejren i en kamp, hvor de var bagud 0-1, før Eriksen kom på banen.

Og det er heller ikke gået ubemærket hen i de engelske medier.

Game-changer Eriksen

'Eriksen blev endelig introduceret efter en time - og så ændrede humøret og kampen sig totalt' skriver London-avisen Evening Standard.

Avisen fremhæver også Harry Kane, der scorede sine første to mål på det nye stadion, Tottenham Hotspur Stadium.

Andre medier var heller ikke sene til at rose danskeren.

'Hjemmeholdet fik et glimt af, hvordan livet uden Eriksen potentielt kan komme til at arte sig', skriver engelske Independent med henvisning til, at London-klubben kæmpede med at få gang i spillet, før danskeren kom på banen.

Der var også roser at hente fra den tidligere Tottenham- og FC Midtjylland-spiller, Rafael van der Vaart, der var i studiet hos Skysports.

- Det var virkelig vigtigt for Kane, at Eriksen kom ind. Det tillod ham at lave løb ned bag bagkæden, udtalte van der Vaart til Skysports.

Hold på ham!

Efter kampen udtalte en række Tottenham-fans sig rosende omkring den 27-årige fynbo.

- Hvis Levy og Poch (Pochettino, red.) manglede bevis på, hvor vigtig Eriksen er for os, så må de 25 minutter kunne gøre det, udtalte en fan til Daily Star.

En anden fan havde en god idé til en måde at holde på danskeren.

- Ændr klubbens navn til Tottenham Eriksen Hotspur. Jeg er ligeglad! Bare hold på ham!

Træner Mauricio Pochettino sagde efter kampen, at placeringen på bænken udelukkende havde noget at gøre med, at Eriksen har været gennem et skadesforløb.

Eriksen kom til London-klubben i 2013 fra hollandske Ajax.

