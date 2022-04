Midtbanekriger forlader United et år før tid

Når indeværende sæson slutter, er Nemanja Matics tid i Manchester United forbi.

På Instagram skriver den serbiske midtbanekriger, at han har besluttet sig for at stoppe i United til sommer. Matic havde ellers kontrakt frem til 2023, men stopper altså et år før tid.

- Efter megen overvejelse har jeg besluttet, at denne sæson bliver min sidste i Manchester United. Jeg har informeret bestyrelsen, manageren og spillerne om min beslutning, skriver Matic på det sociale medie.

Den 33-årige serber blev hentet til Manchester-klubben fra Chelsea i sommeren 2017 af daværende United-træner José Mourinho, som Matic også havde spillet under i Chelsea.

I sine små fem år i United har Matic spillet 183 kampe. I denne sæson har det været småt med spilletid. I Premier League er han kun startet inde i cirka en tredjedel af kampene.

- Det har været en stor ære og et privilegium at spille for denne store fantastiske klub. En stor tak til fansene for deres urokkelige støtte, skriver Matic på Instagram.

Mens han i Chelsea både vandt Premier League - to gange - og FA Cuppen, er det ikke blevet til titler i Manchester United, hvor Matic har tabt en finale i både Europa League og FA Cuppen.

Det meldes ikke, hvad fremtiden byder på for Matic.