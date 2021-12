Midtjylland udlejer Lössl til Brentford

Superligaens tophold, FC Midtjylland, må klare sig uden målmanden Jonas Lössl i forårets jagt på det danske mesterskab.

Den 32-årige keeper er således udlejet til Premier League-klubben Brentford frem til sommer, meddeler begge klubber fredag.

Brentford har samtidigt sikret sig en købsoption på Lössl, der i givet fald vil være bundet til London-klubben frem til sommeren 2023.

FC Midtjylland og Brentford deler ejer i engelske Matthew Benham.

Den 21-årige islænding Elias Olafsson skal i stede vogte buret i FC Midtjylland fremadrettet. Han har samtidig forlænget sin kontrakt med FCM frem til sommeren 2026.

- Vi har to af ligaens bedste målmænd, og i efteråret har både Elias og Jonas vogtet målet i perioder og fordelt spilletiden mellem sig.

- Jonas har igen fået mulighed for at optræde i verdens bedste liga, Premier League, og det er et vidnesbyrd om hans store kvaliteter som målmand. Det vil vi ikke stå i vejen for og er derfor landet i denne løsning, siger FCM's sportschef, Svend Graversen, til klubbens hjemmeside.

Lössl stod 18 kampe for FCM i efteråret, mens Olafsson fik 13 kampe mellem stængerne.

Brentford fik i oktober behov for en ekstra keeper på grund af en skade til spanieren David Raya.

Siden har Alvaro Fernandez vogtet buret i danskerklubben, der har Thomas Frank som cheftræner og blandt andre Mathias Jensen og Christian Nørgaard i sin trup.

- Dette giver os en ekstra, erfaren målmand til træning, men også en der har spillet Premier League-kampe og er vant til miljøet på kampdage, hvis han kommer til at starte for os, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside.

Lössl har tidligere stået to sæsoner som fast mand for Huddersfield i Premier League. Han har også været i Everton - dog uden at få førsteholdsdebut.