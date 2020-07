Midtpunkt i transfer-krig

Kampen om Pierre-Emile Højbjergs fremtid begynder for alvor at spidse til.

Det har længe været klart, at den danske midtbanespiller ikke ønsker at forlænge sin kontrakt med Southampton, inden den udløber om et år, hvilket har kostet både startplads og anførerbind.

Den pris er Højbjerg givetvis villig til at betale, hvis præmien er en fremtid på en større adresse.

Spørgsmålet er bare, hvor han skal hen.

Everton og Tottenham er de klare favoritter til danskerens underskrift, og nu har Everton ifølge Ekstra Bladets oplysninger åbnet budkrigen med et udspil i størrelsesordenen 20-25 mio. pund (164-206 mio. danske kroner, red.).

Spørgsmålet er dog, om det beløb imponerer ledelsen i Southampton, som har smækket et prisskilt på hele 35 mio. pund (288 mio. kroner, red.) på den nu forhenværende anfører.

Det taler heller ikke i Evertons favør, at Højbjerg ifølge Ekstra Bladets engelske pressekilder angiveligt foretrækker et skifte til Tottenham, der længe har kastet lange blikke efter midtbanespilleren.

Ekstra Bladet erfarer, at Højbjerg således allerede skal have været forbi Tottenhams træningsanlæg og hilse på José Mourinho og co., men det vil ligne London-klubbens bestyrelsesformand, Daniel Levy, rigtig dårligt at betale fuld pris for en spiller, som kun har et år tilbage af kontrakten.

Derfor har Spurs håbet, at Southampton vil acceptere højrebacken Kyle Walker-Peters som en del af en eventuel handel. Han er i øjeblikket udlånt fra Tottenham til klubben fra den engelske sydkyst, men selv om han på det seneste har fået masser af spilletid, har Southampton hidtil afvist at lade ham eller andre Tottenham-spillere indgå i en handel.

The Saints håber fortsat at få en stor del af den anslåede salgspris for ham, og har derfor tilbudt ham til flere andre klubber, blandt andre Manchester City, der tidligere på ugen blev meldt ind i kapløbet om Pierre-Emile Højbjergs underskrift.

