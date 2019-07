Milliardær planlægger kæmpe PL-kup

Han ejer i forvejen 20 procent af baseball-holdet LA Dodgers, men nu vil den 46-årige amerikaner Todd Boehly udvide sin horisont.

Boehly er nemlig interesseret i at investere i et Premier League-hold ifølge avisen Evening Standard, og helt præcis skulle der være tale om enten Tottenham eller Chelsea.

Avisen mener at vide, at amerikaneren i øjeblikket er mest lun på Christian Eriksens Tottenham.

Men spørgsmålet er så, om de to klubber er villige til at sælge.

Chelsea har i efterhånden mange år været ejet af den russiske rigmand Roman Abramovich. Ifølge avisen tales der om, at klubbens værdi ligger på omkring 21 milliarder kroner, mens der ligeledes spekuleres i, at Tottenham måske er et meget dyrere køb i det nuværende marked.

Todd Boehly er medejer af LA Dodgers. Foto: Ritzau Scanpix

Klubben ejes af bestyrelsesformand Daniel Levy samt Joe Lewis, der begge er partnere i investeringsvirksomheden ENIC, der ejer 85,55 procent af klubben.

Et splinternyt og topmoderne stadion, nye træningsfaciliteter og klubbens sportslige form kan tale for en langt højere pris end Chelsea.

Hverken den amerikanske milliardær, Tottenham eller Chelsea ønsker dog at kommentere på rygterne. De to klubber afviser, at man er klar til at sælge, mens man også understreger, at man ikke har modtaget bud.

Boehly har økonomisk støtte fra investeringsvirksomheden Eldridge Industries, som han er bestyrelsesformand for, og virksomheden menes at være god for næsten 40 milliarder kroner.

