- Mirakel hvis de får så meget for ham

Den tidligere Premier League-profil Jermaine Jenas tror, at Tottenham kan skyde en hvid pind efter at score kassen på Christian Eriksen

Tottenham er i en penibel situation.

Christian Eriksen har som bekendt kun et år tilbage af kontrakten, så hans værdi for Spurs er størst nu - og lig nul om et års tid.

Den tidligere landsholdsspiller for England Jermaine Jenas mener, at hans tidligere klub skal holde på Eriksen, hvis ikke de får et ordentligt bud - selvom de risikerer at lade ham skifte gratis.

Ifølge Jenas bør prislappen på Eriksen være 50 millioner pund, altså lige knap 410 millioner kroner.

- De har skabt mirakler, hvis de får 50 millioner pund for ham - men buddene, de får i løbet af måneden før transfervinduets lukning i resten af Europa, er formentlig meget lavere end det, siger han i BBC's Match of the Day analysis.

Jenas, th. spillede i Tottenham trøjen fra 2005 til 2013. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, han bliver, for han er så værdifuld, hvis klubben agter at vinde et trofæ under Mauricio Pochettinos ledelse.

- Jeg tror stadigvæk, Tottenham går i top-4, hvis Eriksen forlader klubben. De er bedre end Manchester United, Chelsea og Arsenal lige nu. Men de har arbejdet hårdt for at få deres trup til at være så stærk, så hvorfor skulle man svække den?

Personligt møde med Solskjær

Og Eriksen har da også været en af sommerens mest omtalte salgsemner. Lige før det engelske marked lukkede, var Manchester United åbenbart på banen.

Det skandinaviske broderskab var dog ikke et nok til, at Ole Gunnar Solkjær kunne overbevise ham.

Den norske Manchester United-manager prøvede at tale Christian Eriksen varm på et skifte nordpå, men meldingen var nedslående. Det fortæller Manchester Evening News, som normalt har stor indsigt i den traditionsrige klub.

Ifølge mediet opfordrede Tottenham konkurrenterne til at afgive et bud i transfervinduets sidste dage.

Det forlyder, at Eriksen udviste stor respekt for klubben, men han var ikke til at lokke.

United har ikke handlet i Tottenham siden 2008, hvor man hentede Dimitar Berbatov. Dengang var det legendariske Alex Ferguson, der forhandlede med Tottenhams boss, Daniel Levy, som stadig sidder på magten i Spurs.

Dengang sagde Ferguson, at forhandlingerne med Levy var mere smertefulde end hans hofteoperation.

Medie: Eriksen i kovending

