Misser Premier Leagues førsteplads

Mandagens opgør i Premier League kunne have ført til noget af en sjældenhed i Englands bedste fodboldrække.

Brighton var taget til London for at møde Joachim Andersen og Crystal Palace. En sejr ville sende Brighton over mastodonter som Liverpool, Manchester City og Chelsea og op på tabellens førsteplads.

Men det lykkedes ikke for Brighton. Kampen endte 1-1 efter en udligning af Brighton dybt inde i tillægstiden af franske Neal Maupay.

I første halvlegs døende sekunder havde Wilfried Zaha gjort det til 1-0 for Crystal Palace på et straffespark.

Dermed forbliver Brighton på sjettepladsen, som klubben var røget ned på efter weekendens kampe i Premier League.

Brighton har 13 point, hvilket er samme antal, som Manchester City, Chelsea, Manchester United og Everton har fra anden- til femtepladsen. Liverpool fører Premier League med 14 point.

Joachim Andersen og co. har seks point på 15.-pladsen. Det er blot blevet til en enkelt ligasejr i denne sæson.

Brighton havde givet sig selv muligheden for at tage førstepladsen mandag ved at vinde fire af sine første fem kampe. Leicester og Thomas Franks Brentford-mandskab er blandt andre blevet slået.

Men Brighton må altså vente lidt endnu med at indtage førstepladsen i en af verdens stærkeste ligaer. Klubben er i gang med sin femte sæson i træk i Premier League efter oprykningen i 2017.

Hver sæson er det blevet til slutplaceringer i bunden af tabellen, men altså over nedrykningsstregen. Brighton er sluttet som nummer 16, 15, 17 og 15 i de seneste fire sæsoner.