Mistænker matchfixing i Premier League

Arsenal er nu blevet ramt af en potentielt meget alvorlig sag, idet det engelske fodboldforbund vil undersøge et gult kort, som en af London-klubbens spillere har modtaget i denne sæson.

- Fodboldforbundet undersøger et gult kort, som en Arsenal-spiller har modtaget i en Premier League-kamp i denen sæson, midt i spekulationer om mistænkelige gambling-mønstre. Bookmakere har angiveligt informeret fodboldforbundet om, at et usædvanligt beløb blev lagt på, at en Arsenal-spiller ville få tildelt et gult kort i løbet af en Premier League-kamp i denne sæson, skriver The Athletic således.

The Athletic er bekendt med spillerens identitet, men har valgt at tilbageholde spillerens navn indtil videre.

- Flere insidere i gamblingindustrien har fortalt The Athletic, at mønstret omkring spillene på tildelingen af det gule kort til spilleren var højst usædvanligt, skriver mediet.

The Athletic skriver, at 'spot betting', som fx spil på gule kort, er et udbredt problem, som dog alligevel vurderes til at være sjældent i Premier League, fordi spillerne her i forvejen tjener styrtende summer.

Tottenham raser over udsat brag