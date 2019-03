Mister Premier League: - Nu går vi efter det hele

Premier League skal fra den kommende sæson ses på TV 3+, TV 3 Max og på den nye YouSee kanal Xee.

Discovery har de senere år delt den store og vigtige rettighed med Nordic Entertainment Group, men det slutter efter sidste spark i årets turnering i Premier League.

Discovery er kørt helt ud på et sidespor og får således ikke lov at sende mere Premier League de kommende tre sæsoner fra august.

Overrasket over YouSee

Nordic Entertainment Group, der ejer TV 3 Sport, sikrede sig rettighederne til Premier League tilbage i juni sidste år. Her købte de alene Premier League rettighederne for en tre-årig periode fra sommeren 2019 og frem til 2022.

Men nu er halvdelen solgt fra til YouSees nye tv-kanal, Xee.

- Jeg havde troet, at Nordic Entertainment Group havde beholdt rettigheden til Premier League hos sig selv. Det overrasker mig, at YouSee, som landets største operatør, er begyndt at købe sportsrettigheder. Det her er et signal om, at konkurrencen om markedet for sportsrettigheder er skærpet, siger Christian Kemp, direktør for Discovery, til Ekstra Bladet.

Han skærper tonen og gør klar til en barsk kamp om fremtidige rettigheder.

- Rettigheder har du kun til låns. Nu må vi se fremad og gå efter andre rettigheder, siger direktøren.

- Hvilke rettigheder tænker du på?

- Alle rettigheder, der er i spil, siger Discovery-direktøren, Christian Kemp.

- Vil I gå efter Champions League, der skal forhandles i 2020, og Superligarettighederne, der skal udbydes i foråret?

- Når vi ser på tv-markedet, er TV 2 en lokal spiller, Nordic Entertainment Group en regional spiller, mens vi er en global spiller i jagten på tv-rettigheder. Vi har helt andre muskler end de andre. Derfor er vi nu også parat til at gå efter alle rettigheder, der er i spil, forklarer Christian Kemp.

Den nye virkelighed

Den nye virkelighed for Premier League betyder, at hovedparten af kampene fra den kommende sæson bliver vist på Viaplay.

Halvdelen af kampene bliver vist på TV 3+ og TV 3 Max, mens den anden halvdel skal vises på Xee.

Det bliver TV 3 Sport, der skal stå for produktionen af kampene, herunder kommenteringen, studiedækning og de magasinprogrammer, der sendes om Premier League. Derved får YouSees kunder glæde af de eksperter, som TV 3 Sport benytter sig af.

232 kampe af sæsonens 380 kampe fra Premier League bliver vist live på TV 3+, TV 3 Max og Xee. På Viaplay vises 232 kampe live.

