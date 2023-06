Mistrøstig ekspert: Nu må det stoppe

Det var vildt, da Cristiano Ronaldo skiftede.

Så fulgte Karim Benzema et års tid efter, og hvis ikke mundene på alverdens fodboldfans allerede gabte på vid gab, så kom de da virkelig ud i fuld størrelse med franskmandens exit i Real Madrid.

Siden er det eskaleret voldsomt, og senest er både Mohamed Salah og Bernardo Silva kædet sammen med saudiarabiske klubber.

For Jamie Carragher er det blevet for meget.

- Saudi har overtaget golf, de store boksekampe, og nu vil de også overtage fodbolden. Denne sportswashing er nødt til at stoppe, skriver han på Twitter.

- Bernardo Silva er på toppen af karrieren og har været én af Europas bedste spillere de sidste fem år. Jeg var ikke bekymret, da Saudi-ligaen hentede spillere i 30’erne, en smule bekymret da de hentede spillere lige under de bedste (Ruben Neves, red.), men hvis dette sker, føles det som en game changer, skriver han.

N’Golo Kanté er også rejst fra Europa til Mellemøsten på det seneste, mens Kalidou Koulibaly og Hakim Ziyech meldes på vej, og det ville være mærkeligt, hvis de stenrige klubber stopper dér.

Også Gary Neville er i oprør over udviklingen.

Som Carragher er han tv-ekspert og samtidig one club-man. Mens Carragher var loyal Liverpool-mand alle dage, var Neville det i Manchester United.

- Premier League burde omgående indføre et handelsforbud mod transfers til Saudi-Arabien for at sikre, at spillets integritet ikke tager skade, siger han til BBC.