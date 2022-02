MMA-stjerne krydser fingre for Ronaldo

Khabib Nurmagomedov vil meget gerne have, at Cristiano Ronaldo bliver i Manchester United og spiller næste sæson hos de røde djævle

Kampsport og fodbold ligger ikke lige op ad hinanden, men et godt venskab kan dog sagtens bygges på tværs af de to sportsgrene.

Den ubesejrede MMA-fighter (Mixed Martial Arts red.) Khabib Nurmagomedov har ikke lagt skjul på sin begejstring for det engelske storhold Manchester United.

Udover kærligheden til 'The Red Devils' er den 33-årige russer også gode kammerater med Uniteds portugisiske stjerne Cristiano Ronaldo, og den hårdtslående MMA-kæmper vil gøre sit for, at Ronaldo bliver i United når sæsonen slutter.

Det fortæller han i et interview med Sky Sports.

- Jeg kommer til at spørge ham. Ærlig talt, så vil jeg have, at han bliver. Så hvis I spørger om min holdning, så vil jeg have, at han bliver, fortæller Nurmagomedov.

Russeren giver også sit syn på, hvorfor Ronaldo og United ikke har haft den bedste sæson, men forsikrer, at næste sæson bliver meget bedre.

- Han er blevet 37 år, hvilket ikke er hans bedste alder, men jeg synes, at han har en god effekt på holdet. Energien, rutinen og hans gode råd.

- Næste år tror jeg, de vil gøre det rigtig godt.Lige nu er der en masse nye spillere, der ikke fungerer godt sammen endnu, men næste år bliver Manchester United et stort problem for alle klubber.

Cristiano Ronaldo noterede sig på fornem vis for sin første scoring i år, da Manchester United tirsdag aften sejrede med 2-0 over Brighton hjemme på Old Trafford.

De tre point sendte potugiseren og holdkammeraterne op på fjerdepladsen i Premier League.