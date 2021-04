Modstanderne demonstrerer: 'Fortjen det!'

Liverpool mistede mandag aften et skridt i duellen om den muligvis komplet formålsløse top-4 i Premier League, da Leeds United med en sen udligning fik 1-1 på hjemmebane.

For kampen blev spillet i ly af den fodboldbombe, som Liverpool selv var med til at detonere mindre end et døgn forinden. Annonceringen af en kommende superliga for Europas største klubber uden om UEFA

Forinden havde Leeds vist de konkurrerende klubbers foragt overfor projektet, da hjemmeholdets spillere under opvarmningen bar trøjer med teksten 'Earn it' (gør jer fortjent til det, red.).

Sammen med 11 andre storklubber har Liverpool aftalt at starte en ekstremt lukrativ udbryderliga som konkurrent til Champions League.

UEFA og diverse nationale fodboldforbund svarede igen med trusler om bål og brand, forstået som voldsomme sanktioner. Blandt andet udsmidelse af UEFA og alle turneringer herunder, måske endda nationale ligaer.

Efter en rærlig start på 2021 er Liverpool kommet i gang igen og har nærmet sig den normalt vitale plads i top-4, som giver adgang til næste sæsons Champions League.

En sejr over Leeds ville have sendt Liverpool op på netop fjerdepladsen, men det forhindrede Leeds.

Leeds-spillerne varmede op i trøjer med en hilsen til modstanderen Liverpool, som er blandt de 12 klubber, der agter at starte en europæisk superliga uden om Uefas turneringer. Foto: Clive Brunskill/Reuters

Uefas eksekutivkomité mødes fredag for at afgøre de 12 klubbers skæbne som en del af Europas fodboldfællesskab.

Leeds gjorde det under opvarmningen klart over for Liverpool - og de 11 andre udbrydere i øvrigt - at deres planer om enegang måske giver mange penge på kontoen, men ikke mange point på popularitetskontoen.

Hjemmeholdet havde fået fabrikeret T-shirts, hvor der stod 'Football is for the fans', som alle spillere varmede op i.

På grønsværen forsøgte Marcelo Bielsas altid offensivt indstillede hold også at gøre ondt på Liverpool. I de første 45 minutter var det dog Liverpool, som var farligst.

Sadio Mané sparker Liverpool på 1-0 efter et fint oplæg fra Trent Alexander-Arnold. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Patrick Bambords tur alene igennem med Alisson Becker, som kom ud og fik afværget, var Leeds' eneste reelt farlige chance.

Liverpool havde lettere ved at komme til chancer, og derfor var det fortjent, at Sadio Manés scoring i et tomt mål på Trent Alexander-Arnolds gode forarbejde gav gæsterne en pauseføring.

Efter pausen kom Leeds meget bedre med i kampen og kom frem til flere chancer.

Inden for et par minutter med et kvarter igen ramte Bamford overliggeren, mens Tyler Roberts brændte en kæmpe chance tæt under mål.

Anstrengelserne var dog ikke forgæves. Fire minutter før tid steg Diego Llorente op til et hjørnespark og stangede bolden ind til 1-1.

Dermed mistede Liverpool ikke kun noget på popularitetskontoen mandag. Også pointkontoen blev ramt.